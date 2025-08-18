女性を風俗に紹介した疑いで、スカウトグループ「アクセス」の幹部が逮捕された。スカウトグループ「アクセス」の幹部・斎藤将輝容疑者（31）は去年、SNSで勧誘した女性3人を大分・別府市のソープランドに紹介した疑いがもたれている。警視庁によると「アクセス」は、女性の紹介数などを競わせるため、グループ内を3つのチームに分けていたが、そのうち1つのグループのリーダー格だった斎藤容疑者は、100人ほどの部下を従え、女性