昭和の音楽シーンを象徴する記録媒体といえばカセットテープ。近年は昭和レトロなアナログアイテムとして再び注目を集めています。そんな懐かしのカセットテープをモチーフにしたテープカッター「カセットテープカッター」（990円・全4色）が、サンスター文具から登場しました。好きな音楽を編集して録音したり、カセットレーベルを自作したり。昭和の時代を多感な時期に過ごした人には懐かしく、カセットを知らない世代には新鮮に