18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比400円高の4万3780円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万3757.84円に対しては22.16円高。出来高は2万8545枚となっている。 TOPIX先物期近は3127ポイントと前日比18ポイント高、現物終値比2.25ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 43780+40