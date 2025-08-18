18日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝147円47銭前後と、前週末午後5時時点に比べ48銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝172円56銭前後と85銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース