「暗号資産を得られたら報酬を支払う」とうたい、コンピューターの所有権を販売する違法な契約を結んだ疑いで、北海道岩内町に住む男が逮捕されました。預託法違反の疑いで逮捕されたのは、岩内町の福田貴雄容疑者です。（山岡記者）「いま福田容疑者は警察署内へと入って行きます」福田容疑者は２０２３年１１月から町内の男性ら４人に対し、暗号資産を得るために必要な計算＝マイニングができるコンピュータ&#