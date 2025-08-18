サッカー元日本代表の巻誠一郎さんが講師を務めるサッカー教室が17日、下関市で開かれました。セービング陸上競技場で開かれたサッカー教室には県の内外の小学生のサッカーチームからおよそ400人が参加しました。講師を務めたのはサッカー元日本代表の巻誠一郎さんです。巻さんは子ども達に強いシュートを打つ方法を伝えました。（巻誠一郎さん）「インステップで蹴るときはしっ