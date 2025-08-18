JR山陽線の列車内で女子生徒の下半身をさわった疑いで逮捕された広島県警の幹部職員は、通学時間帯を狙ったとみられています。「県迷惑防止条例違反」の疑いで送検されたのは広島県警・科学捜査研究所の管理官の男です。警察によるとことし4月8日から25日までのいずれかの日の午前7時20分頃から5分間、JR山陽線の列車内で、面識のない10代の女子生徒の尻を服の上からさわった疑いです。管理官は別の女子生徒2人に対して同じ時間帯