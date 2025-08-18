東亜道路工業（東京都港区）は、大阪・関西万博の「舞洲P＆R駐車場」と「障がい者用駐車場」に、太陽光発電舗装システム「Wattway」を設置した。同社では、「Wattway」を活用した暑さ対策商品の開発・導入を積極的に進めているという。路面に設置して再生可能エネルギー創出「Wattway」のパネルの表面はすべり止めが施され、車両や歩行者の通行を妨げずに道路空間を活用して再生可能エネルギーを創出できる。パネルを路面に設置す