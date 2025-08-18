アメリカ女子ゴルフツアーで岩井明愛選手（23）が初優勝。史上初となる双子でのツアー優勝となりました。ポートランド・クラシック最終日。岩井選手は2位に2打差の単独トップでスタートすると、バンカーに入れた5番でも見事なリカバリーでバーディーを奪いました。最終日はボギーなしと安定したゴルフで、トップを守りきり初優勝。3位に入りウイニングパットを見守った妹・千怜選手も5月に優勝しており、双子の姉妹揃ってのツアー