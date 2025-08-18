駅のホームに突然名古屋駅に突如出没した日本の世界的スター選手に、ファンの驚きが広がった。自身のXに「名古屋」とだけ記し、駅のホームに立った写真を投稿したのは、米プロバスケットボール（NBA）のレイカーズに所属する八村塁だ。白のシャツに短パン、サングラスにスニーカーというラフなスタイル。笑顔でカメラにサムアップポーズを向けている。他の利用者と比較すると、流石に203センチの巨体が目立つ。日本のファ