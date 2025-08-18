記録的な大雨から1週間が経ちます。浸水被害を受けた熊本県八代市では、災害ごみの受け入れが続いています。 【写真を見る】熊本・八代市の災害ごみ置き場 搬入に最大「2時間待ち」も受け入れは31日まで 八代市では8月18日現在、「鏡町支所」と「水処理センター（新港町）」の仮置き場2か所で、土砂や がれきの他、災害ごみを受け入れています。 市によりますと、受け入れを始めた13日から、これまでにあわせて3175台