お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が17日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。親友のお笑いタレント・いとうあさこ（55）の素顔について話した。今回は、人気企画「インタビュアー林修」の金言＆未公開トーク集を放送した。大久保によれば、いとうは「いい意味で頑固。正義、物差しがしっかりしている。ズレたことには泣き寝入りしない」。バリ旅行でタクシーに乗車した際は「タクシーの中の空