スターダストプロモーション所属の若手男性俳優・タレントで構成されたアーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）による、年に1度の大集結ライブ『EBiDAN THE LIVE』（通称：エビライ）が、8月15日から17日の3日間にわたって開催。16日公演のシャッフルユニット企画内では佐野勇斗（M!LK）が、8月末でグループ卒業・芸能界引退するHARUKI（BUDDiiS)へ労いのメッセージを送った。【ライブ写真】17日公演には…超特急のシャッ