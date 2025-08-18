大学生などを対象としたインターンシップが18日から県庁で始まり、学生たちが県の仕事を体験しています。これは県政への理解を深め、就職活動などに役立ててもらおうと県が毎年が行なっているものでことしは県内外の大学や専門学校から90人あまりの学生が参加しました。学生たちは能登の祭りの再開へ向けた県の取り組みなどの説明を受けたあと県議会の議場などを見学していました。地元 女性：「普段県庁の方と接する機会が