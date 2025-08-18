意外と知られていない方言クイズを出題！全国の方言を覚えよう。【福島県の方言】「まじっぽい」の意味は？「まじっぽい」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「今日のおてんとさまは、まじっぽいなあ」というように使います。いったい、「まじっぽい」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「まぶしい」でした！「まじっぽい」は、「ま