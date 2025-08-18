ドリスは合流後、2ホールド目をマークした（C）産経新聞社阪神は8月17日の巨人戦（東京ドーム）に3−1と勝利。打線は4回二死一、三塁から「6番・左翼」で先発した高寺望夢が右前適時打をマーク、相手失策もからみ2点を奪うと二死三塁から捕手、坂本誠志郎にも適時打が飛び出し、3点を先制。【動画】NPB新の40試合連続無失点！石井大智の記録達成の瞬間をチェック先発の才木浩人が5回92球1失点で降板すると、6回から継投に入