名古屋市営地下鉄・鶴舞線の八事駅で8月18日朝、ホームから線路内に女性が転落するなど鉄道の事故が相次いでいます。警察と消防によりますと、18日午前9時過ぎ、鶴舞線の八事駅で40代の女性がホームから転落して電車と接触しました。女性は左足を骨折し搬送されましたが意識はあり、鶴舞線は全線で運転を再開しています。一方、午前10時40分ごろ、JR東海道線の野田新町駅と東刈谷駅の間で快速電車と人が接触し