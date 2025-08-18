福岡市は、駐車場の空き状況をスマートフォンなどでリアルタイムで確認できるサービスを9月から始めます。 福岡市が新たに導入するのは「福岡市駐車場ナビ」です。スマートフォンなどで専用のホームページにアクセスすると、提携する駐車場19か所、およそ5900台分の空き状況などをリアルタイムで確認することができます。これは、福岡市が地下鉄や道路交通の混雑を緩和するプロジェクトの一環と