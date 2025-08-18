夏の車内に取り残された想定で、子どもたちがおしりでクラクションを鳴らして助けを求める訓練が行われました。■子どもたち「ププー」18日、福岡県中間市で行われた「おしりでクラクション訓練」には、市内に住む3歳から8歳までの7人とその保護者が参加しました。中間市では2021年に、5歳の男の子が保育園の送迎バスに取り残され死亡する事件が起きています。万が一、車に取り残された際にクラクションを鳴らして助けを呼べ