ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKがブラジルの「SECアワード」で、3年連続でトロフィーを手にし、伝説的ポップスターとしての威厳を見せた。【写真】JUNG KOOK、デートのお相手は？ブラジルのエンターテインメントウェブサイト「Seriesemcena」が主催した「2025 SECアワード」でJUNG KOOKは、自作曲『Never Let Go』で「今年のインターナショナルソング」部門を受賞した。去る2023年の歌手チャーリー・プースとのコラボ曲