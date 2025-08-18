ウクライナのゼレンスキー大統領は18日、ワシントンでアメリカのトランプ大統領と会談します。会談にはヨーロッパの首脳らも同席し、結束してウクライナの立場を伝えるものとみられます。ウクライナ・ゼレンスキー大統領：領土問題は非常に重要で、ウクライナとロシア、アメリカによる3者会談でのみ議論されるべきだ。ゼレンスキー氏は17日に記者会見し、ロシアが拒否する場合は制裁を強化すべきだと強調しました。この後、ヨーロ