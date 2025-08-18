任期満了に伴い、8月17日に告示された高知県の安芸市の市長選挙は、新人で前の安芸市議会議員の西内直彦氏が無投票で初当選しました。安芸市長選挙に無投票で初当選したのは、無所属の新人で前の安芸市議会議員の西内直彦氏（54）です。西内氏は「安芸でやれることは安芸でやる」をキャッチフレーズに掲げ、施設園芸に取り組んできた自身の経験から、漁業や林業を含めた1次産業の収益力の強化を図っていくと訴えていました。