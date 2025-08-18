お盆休みが明けた18日は関東や東海では災害級の暑さとなり、40度に迫るところもある見込みです。週末にかけて危険な暑さが続くとみられ、熱中症に厳重に警戒してください。日差しと暖気の影響で18日も体温を大幅に超えるところがあり、すでに東京・青梅市では36.5度を観測するなど猛烈な暑さとなっています。東京都心でも35度を超えており、10日ぶりの猛暑日となりました。お盆休みに東北へ行っていた人は「（東北から）帰ってきた