きょうは朝からよく晴れて県内すべての地点ですでに真夏日となっています。午前11時までの最高気温は、富山市と高岡市伏木で32.7度など、県内10の観測地点すべてで気温が30度以上の真夏日となっています。強い日差しが照り付ける中、富山市の富岩運河環水公園では、木陰で休む人や冷たい水にさわって遊ぶ子どもたちの姿が見られました。この後も気温が上がり、予想最高気温は富山市で34度、高岡市伏木で33度の見込みです。天気の大