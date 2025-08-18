第２０回キーンランドカップ・Ｇ３は８月２４日、札幌競馬場の芝１２００メートルで行われる。中心はウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）となる。８歳を迎えたがそのスピードは今だ衰え知らず。前走のドバイＧ１・アルクオーツスプリント（芝１２００メートル）では、世界の強豪相手に逃げを打ち０秒６８差で２着とＧ１初制覇へあと一歩のところまで迫った。帰国初戦となるが、１週前追い