タレントの武井壮が１８日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ＹｏｕＴｕｂｅの動画へのコメントに対する考え方をつづった。武井は「ＹｏｕＴｕｂｅ動画へのコメントで批判的なもの、ダメ出しみたいなものは速攻で削除観たい人が楽しく観てくれたらそれでいいものだからそんなコメントは必要無し」と不快なコメントは不必要で、即削除…という考え方を示した。さらに「編集に指図するものもあるけどその指図文化なんな