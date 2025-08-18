「キングオブコント２０２５」を辞退した女性お笑い４人組「ぼる塾」の田辺智加とあんりが１８日、ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）に生出演。体調不良から復帰した。ぼる塾をめぐっては、「キングオブコント」準々決勝当日だった１４日に辞退を発表。あんりはＸ（旧ツイッター）で「先日から体調不良だった田辺さん、そして昨夜私も体調不良になってしまい、今年のキングオブコントは辞退させていただくことに