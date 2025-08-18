２０１６年リオデジャネイロ五輪レスリング女子４８キロ級金メダルの登坂絵莉が１８日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」にゲスト出演した。登坂は２０年８月、総合格闘家の倉本一真と結婚。２１年８月に男児を出産し先日、４歳になったという。パーソナリティーを務めるパンサーの向井慧が「息子さん、レスリングやってらっしゃるんですか？」と聞くと、登坂は「先週ですかね。レスリングの試合デビューしたんです