女子サッカーSOMPO WEリーグ。アルビレックス新潟レディースは8月17日、今シーズンのホーム開幕戦で浦和と対戦しました。昨シーズン3位の浦和を迎えてのホーム開幕戦。約2000人のサポーターがスタジアムを訪れました。その声援に応えたい新潟でしたが、試合は前半12分に相手に先制されると、その後もペースを握られ0対3で試合を折り返します。一矢報いたい新潟。後半