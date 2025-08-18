風俗スカウトグループ「アクセス」が摘発された事件で、新たに幹部の男が逮捕されました。警視庁によりますと、「アクセス」の幹部・斎藤将輝容疑者は去年、大分県別府市の性風俗店に女性3人を紹介した疑いがもたれています。斎藤容疑者は100人以上のスカウトを部下としていた幹部で、月に600万円以上の報酬を得ていたとみられています。「アクセス」を捜査する警視庁が斎藤容疑者の行方を追い、都内の駅で身柄を確保したもので、