西武は１８日、トレイ・ウィンゲンター投手（３１）と２０２６年シーズンの契約を締結したと発表した。来日１年目の今季は３月２９日・日本ハム戦（ベルーナＤ）でデビューを果たすと、ここまで勝ちパターンとして３９試合に登板し１勝４敗２７ホールド、防御率１・７０の成績を残している。広池浩司球団本部も「ここまでの圧倒的な奪三振率と被打率の低さは期待どおりですが、日本の野球に順応するために努力を惜しまない姿