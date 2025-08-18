8月17日、横浜DeNAベイスターズの藤浪晋太郎投手（31）が、3年ぶりにNPB（日本プロ野球機構）一軍のマウンドに立った。【写真】“藤浪対策”がすぎる、ザワついた相手チームのスタメンイースタン・リーグの巨人戦（8月6日）で4回5失点、7四死球の大乱調から修正できたのか、勝敗こそつかずとも、5回を投げて1失点、1四球と結果を残してみせた。試合後には、記者らに「（日本独自の応援が）久しぶりの感じがしたので、楽しい