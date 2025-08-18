週明け１８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、４万３７８１円４４銭まで上昇し、１３日につけた取引時間中の最高値（４万３４５１円４６銭）を更新した。午前の終値は、前週末終値比３７９円５３銭高の４万３７５７円８４銭だった。先週末までに発表された日本企業の４〜６月期決算で、米国のトランプ政権による高関税政策の影響が事前の想定より小さかったことが好感されている。東証プライム市場の上場銘