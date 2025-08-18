きょうの山形県内は各地で気温が上がる見込みで、山形では猛暑日に迫る暑さとなりそうです。また、置賜では、大雨に注意が必要です。 【写真を見る】県内各地で気温が上がる見込み置賜では大雨に注意（山形） 午前１０時ごろの山形市内です。 時折、強い日差しが照りつける中日傘を差す人の姿が見られました。 きょうの県内は高気圧に覆われて晴れや曇りとなっています。 きょう日中の予想最高気温は山形３４度、新庄３３度