JR九州は8月8日の記録的な大雨の影響で運休が続いている肥薩線の吉松駅と隼人駅の間について、2025年内の運行の再開は難しいと明らかにしました。JR九州は、8月8日の記録的な大雨の影響で肥薩線の吉松駅と隼人駅の間の上下線で運休を続けています。表木山駅と日当山駅の間の約50メートルにわたって、線路を支えるために積み上げられた土台が崩壊しているということです。現在、復旧に向けて被災状況の調査を行っていま