【MLB】ドジャース 5-4 パドレス（8月17日・日本時間18日／アナハイム）【映像】えび反りスーパーキャッチに見せた大谷のリアクションドジャースの大谷翔平投手がパドレス戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席で放った大飛球は、あと一歩で本塁打という当たりだったが、レフトの驚きの“エビ反りキャッチ”に阻まれた。スタンドも実況席もどよめくなか、大谷は思わずニヤリと表情を見せた。試合は初回からドジャース打線が