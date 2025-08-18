【ラ・リーガ】バレンシア 1−1 レアル・ソシエダ（日本時間8月17日／メスタージャ）【映像】久保、ライン際切り返し→強靭ボールキープレアル・ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が“らしさ”全開のプレーでチャンスを演出した。背後からのロングボールを相手との激しいぶつかり合いの中で収めると、タイトなマークをモノともせずにキープ。最後は自らに視線を集めてからラストパスを出した。2025-26シーズンのラ・リー