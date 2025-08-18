プロ野球・西武は18日、今季加入したウィンゲンター投手と来季の契約を締結したことを発表しました。ウィンゲンター投手はここまでリリーフで39試合に登板している31歳右腕。37回を投げ58奪三振と驚異の奪三振率14.11を記録しています。また防御率1.70で、リーグ3位となる27ホールドとチームを引っ張っています。西武の広池浩司球団本部長はコメントを発表。「今季ここまでの圧倒的な奪三振率と被打率の低さは期待どおりですが、日