8月15日、走行中の東海道新幹線の車両から煙が上がったトラブルで、JR東海は17日夜、車両を工場に移動させる予定でしたが、途中で動かなくなる恐れがあることから急遽中止されました。15日夜、東海道新幹線上りの「こだま764号」が岐阜羽島駅に停車した際、車両の床下にあるモーターの出力を制御する主変換装置から煙が出ました。JR東海は原因を調べるため、17日夜、車両を静岡県の浜松工場に移動させる予定でし