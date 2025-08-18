エンゼルス・菊池雄星投手の次回登板が、20日午後6時38分（同21日午前10時38分）開始の本拠地でのレッズ戦に決まった。球団が17日（同18日）に発表した。中4日でのマウンド。今季エンゼルスに移籍した菊池はここまで26試合の登板で6勝8敗、防御率3・52。今月9日タイガース戦以来の白星となる7勝目を目指す。