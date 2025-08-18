All About ニュース編集部では、8月7〜12日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「関東地方の星空スポット」に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「千葉県の星空スポット」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：白浜フラワーパーク周辺海岸／39票南房総の最南端に位置する白浜フラワーパーク周辺の海岸は、豊かな自然と澄んだ星空が楽しめる夜景の名所と