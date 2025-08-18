占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）アンバランス。全方向フル回転で。ニーズが高まり、あちこちから声がかかりそう。周囲からのオーダーに応えることで、話がどんどん進み、やれることが増えていくでしょう。協力と献身をテーマに頑張ってみて。ただ、デスクワーク、頭脳労働が増える分、クタクタで体