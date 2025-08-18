【新華社重慶8月18日】中国重慶市で16日、「新韻重慶」ドローンライトショーが開催された。今年4月の初演以来、週末や祝日を中心に計26回実施され、累計観覧者数は延べ400万人を超えた。最大5千機のドローンが20分間にわたり、火鍋やバンヤンイチジク、建物を貫くモノレールなど、重慶らしさを象徴するモチーフを夜空に描き出した。6月17日には同市の「魅力重慶」チームが1万1787機による編隊飛行に成功し、「マルチローター