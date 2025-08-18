資料香川県空撮 神戸税関坂出税関支署のまとめによりますと、香川県の2025年上半期の輸出額は、約1182億円で前の年より3.5％減少しました。輸出品目で最も多かったのは「船舶」で、全体の約6割を占めています。 一方、輸入額は約1132億円で前の年から32％減少しました。輸入品目は、「石油ガス類」が最も多く、「石炭」と合わせると全体の約45％を占めています。 輸出は2期連続、輸入は3期ぶりの減少で総額では2期連続