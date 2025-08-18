占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）ゆるゆるのススメ。焦らない、急がない。お誕生日シーズンの到来で、心機一転、リセットをかけたくなるでしょう。でも、残念ながら状況が整わないみたい。やってみたいことを見つけても、曜日や時間が合わない、先約があって動けないなど、プチストレスに悩まされそう。