8月19日の「バイクの日」を前に観光地、三重県鳥羽市にある鳥羽展望台で16日、ツーリング途中の人たちに警察官らがバイクの交通事故防止を呼びかけました。「バイクの日」は交通事故撲滅のため制定されたもので、7月から9月までの3か月間を「バイク月間」として日本二輪車普及安全協会などが広報啓発イベントを各地で開いています。16日は、地元の交通安全協会と鳥羽警察署の警察官5人が鳥羽展望台でバイクの利用者らに、安全を確