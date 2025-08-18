気象庁発表の3か月予報によれば、8月から10月にかけての平均気温は、全国的に平年より高くなると予想されています。各地で猛暑日が続き、熱中症のリスクは高まるばかり。そんな中で注目されているのが「日傘男子」の増加です。最近ではメンズをターゲットとした機能性とデザイン性を兼ね備えた日傘も増え、百貨店やスポーツブランドの売り場では男性の姿も珍しくなくなりました。【漫画】上司の一言で態度が一変！急に日傘を使い始