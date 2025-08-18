アメリカとウクライナの首脳会談がヨーロッパの首脳らも同席して、18日に行われます。こうしたなか、アメリカのウィットコフ特使はNATO＝北大西洋条約機構と似た形の「安全の保証」をウクライナに与えることについて、プーチン大統領が合意したと明らかにしました。アメリカとウクライナの首脳会談はワシントンで18日に行われる予定となっていますが、EUのフォンデアライエン委員長はゼレンスキー大統領からの要望のもと、この会談