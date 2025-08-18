朝鮮半島の有事を想定した大規模な米韓合同軍事演習がきょうから始まりました。韓国李在明 大統領「今回の乙支演習を通じて韓国の安全保障を綿密に点検し、国家の総体的な危機管理能力をさらに発展させてほしい」きょうから今月28日まで行われるのは、定例の大規模な米韓合同軍事演習「乙支フリーダムシールド」です。演習には「最近の戦争の様相」を反映させるということで、核やドローン、サイバー攻撃への対応能力の強化