経済について家族で楽しみながら学んでもらう金融教育セミナーが、16日、三重県四日市市の三十三銀行本店で開かれました。三十三銀行では毎月、投資や資産形成など様々な金融に関するセミナーを開いていて、家族で楽しみながら経済を学ぶ今回は、県内各地から17組の親子あわせて48人が参加しました。はじめに「経済活動」や「景気の波」といった基本的なことのほか、運用益が非課税になる少額投資非課税制度＝NISAについて担当者か